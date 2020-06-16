Латвия первой в мире поставила памятник борющимся с COVID-19 медикам наша корреспонденция
В центре Риги, у стен Национального художественного музея 16 июня был открыт памятник высотой в 6 метров. Он изображает женщину-врача со стетоскопом на шее, в маске и защитной шапочке, в белом халате, брюках и характерной обуви.
По словам автора-художника Артиса Бикше, это его посвящение всем врачам мира. Автор в интервью латвийскому агентству LETA объяснил свой замысел: пандемия позволила понять, насколько важны медицинские работники для общества и остаются пока что недооцененными в обычной жизни.
Автор скульптуры говорит о том, что его произведение является важной общественной инициативой. На нее откликнулись почти 20 предприятий, которые бесплатно отдали свои материалы, предоставили помощников и транспортные услуги.
Бикше во вступительном слове призвал всех соблюдать во время торжественного открытия социальную дистанцию, отметил, что неподалеку есть дезинфицирующие средства, и что все скоро смогут преодолеть этот вирус.
Председатель Ассоциации латвийских медсестер Дита Райска была приятно удивлена таким жестом латвийского скульптора. Она отметила, что в мире почти полмиллиона медиков заразились коронавирусом, а многие, в том числе медсестры, потеряли жизнь. И то, что ситуация с пандемией в Латвии гораздо лучше, чем в других странах, это свидетельство взаимной ответственности латвийского общества.
Она призвала еще раз в преддверии большого праздника летнего солнцестояния — Лиго (в славянских странах его празднуют как ночь Ивана Купала — прим.авт) соблюдать дистанцию, дезинфицировать руки.
Выступили и владельцы фирм, которые поддержали необычный проект. Они считают, что обязаны были внести свой вклад в такое благое дело.
После официальной церемонии снятия покрывала с памятника десятки фотографов и видеооператоров устремились запечатлеть уникальное событие. Памятник отлит не в бронзе. Потому пока никто не знает, сколько он простоит в центре столицы Латвии. Во всяком случае, судьба его понятна до конца коронавируса в Латвии. А дальше - Бог весть.
Кстати, несколько лет назад некий амбициозный банк (которого больше нет) решил в рамках своей коллекции поставить памятник безымянной обезьяне-космонавту. Он тоже был метров 8 высотой и был установлен в центре города, в парке. Простоял пару лет и исчез. Говорят, сейчас он находится где-то на задворках Риги.
Пандемия рано или поздно пройдет. И, возможно, пафосный монумент медикам мира в Риге, при всем уважении к идее, останется просто курьезом.