Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 14:23

В центре Риги, у стен Национального художественного музея 16 июня был открыт памятник высотой в 6 метров. Он изображает женщину-врача со стетоскопом на шее, в маске и защитной шапочке, в белом халате, брюках и характерной обуви. По словам автора-художника Артиса Бикше, это его посвящение всем врачам мира. Автор в интервью латвийскому агентству LETA объяснил свой замысел: пандемия позволила понять, насколько важны медицинские работники для общества и остаются пока что недооцененными в обычной жизни.

Автор скульптуры говорит о том, что его произведение является важной общественной инициативой. На нее откликнулись почти 20 предприятий, которые бесплатно отдали свои материалы, предоставили помощников и транспортные услуги. Бикше во вступительном слове призвал всех соблюдать во время торжественного открытия социальную дистанцию, отметил, что неподалеку есть дезинфицирующие средства, и что все скоро смогут преодолеть этот вирус. Председатель Ассоциации латвийских медсестер Дита Райска была приятно удивлена таким жестом латвийского скульптора. Она отметила, что в мире почти полмиллиона медиков заразились коронавирусом, а многие, в том числе медсестры, потеряли жизнь. И то, что ситуация с пандемией в Латвии гораздо лучше, чем в других странах, это свидетельство взаимной ответственности латвийского общества. Она призвала еще раз в преддверии большого праздника летнего солнцестояния — Лиго (в славянских странах его празднуют как ночь Ивана Купала — прим.авт) соблюдать дистанцию, дезинфицировать руки. Выступили и владельцы фирм, которые поддержали необычный проект. Они считают, что обязаны были внести свой вклад в такое благое дело.