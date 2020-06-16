В ходе расследования возникли обоснованные подозрения в том, что должностные лица Фонда не соблюдали требования законодательства о госзакупках, тратили средства не по назначению, нарушали строительные нормы и незаконно предоставляли финансовую помощь некоторым СМИ.

Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана расследовало материалы, поступившие из Счетной палаты и касающиеся правонарушений, допущенных Государственным фондом поддержки СМИ, сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры.

Так, согласно поступившим материалам, на реализацию программы по усовершенствованию деятельности СМИ, аренду административного здания Фонда без проведения тендера, ремонт автомобилей, выделение финансовой помощи общественно-политическим изданиям были незаконно потрачены крупные финансовые средства. Кроме того, неправомерно были потрачены средства из-за нарушения строительных норм и завышения стоимости объектов.

В связи с незаконными действиями Фонда было возбуждено уголовное дело по статьям 170.4 (Присвоение в крупном размере), 308.1 (Злоупотребление должностными полномочиями), 308-1.2 (Неиспользование по назначению средств государственного бюджета, целевых бюджетных фондов или внебюджетных государственных фондов) и 308-2.4 (Расходование государственных средств без проведения процедур закупки или незаконное проведение государственных закупок) УК Азербайджана.

Для установления всего круга виновных лиц и привлечения их к ответственности, а также в целях полного и всестороннего расследования оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

В то же время в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре продолжается проверка по жалобам на неправомерный отказ в предоставлении квартир нуждающимся в жилье журналистам в двух жилых домах, построенных специально для журналистов за государственный счет, а также по жалобам на грубые нарушения правил и условий распределения квартир в этих домах.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры будет подробно информировать общественность о ходе расследования по этому делу.

Отметим, что Фонд государственной поддержки СМИ долгое время находился в курации бывшего завотделом Администрации президента Али Гасанова. Все эти годы деятельность Фонда подвергалась резкой критике. Фонд обвиняли в выделении государственной поддержки малотиражным газетам, которые были связаны с Али Гасановым, а также в нарушениях при строительстве и распределении квартир для журналистов.