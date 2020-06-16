В Иране не могут взять под контроль коронавирус

В Иране за последние сутки умерли менее 120 человек с коронавирусом, сообщило Министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, помимо 120 летальных случаев в стране выявлено 2 612 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных достигло 195 051, жертв – 9 185. Выздоровели не менее 154 812 человек.

В Иране уже четвертый день подряд фиксируется более 120 жертв. С 13 апреля и до 14 июня здесь фиксировался трехзначный показатель за сутки.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что власти будут вынуждены вновь ввести ограничения при несоблюдении населением мер предосторожности, связанных с распространением коронавируса в стране.