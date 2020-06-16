В Индии рекордное число жертв коронавируса за сутки

За последние сутки Индии от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, умерло рекордное число людей, передает Reuters. Сообщается о 2 200 погибших за день. Всего в Индии зафиксировано 11 903 смертей.



Такой же рекорд наблюдается и в Пакистане, где за последние сутки умерло 140 человек. В стране уже 3 307 погибших от пневмонии.

Индия закрепилась на четвертой позиции по числу пострадавших от коронавирусной инфекции. По последним данным, там 354 тысячи зараженных, еще 186,9 тысяч вылечились. В Пакистане зафиксировано 154,7 тысяч случаев заражения, 58,4 тысячи человек вылечились.