Бакинские транспортники поздравили врачей видео
Бакинское транспортное агентство провело акцию в связи с профессиональным праздником медработников.
Сотрудники агентства поздравили группу врачей, привлеченных к лечению больных коронавирусом, и подарили им цветы и поздравительные открытки.
Отметим, что некоторые врачи месяцами находятся в изоляции и не видят своих близких. Перевозка врачей к больницам и отелям, выделенным для каранатина, осуществляется специальными автобусами, выделенными со стороны Бакинского транспортного агентства.