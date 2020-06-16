Илон Маск построит космопорты для межпланетных перелетов
Компания SpaceX Илона Маска готова построить плавучие космопорты для околоземных и космических путешествий. Об этом предприниматель сообщил на своей странице в Twitter.
Отмечается, что компания уже начала набор персонала для постройки первых космопортов. С них будут совершаться коммерческие полеты на корабле Starship вокруг Земли, а также на Луну и Марс.
По словам Маска, первое тестирование полета "с Земли на Землю" может состояться уже через 2-3 года. После успешных испытаний бизнесмен запустит коммерческие перевозки.
Плавучие космопорты Маска смогут находиться вдали от густонаселенных районов на расстоянии нескольких километров от берега. Пассажиров будут доставлять к ним на лодках.