Семашко приостанавливает прием больных. Везут одних коронабольных

Клинический медицинский центр (бывшая больница имени Семашко - ред.) приостанавливает прием больных. Об этом корреспонденту haqqin.az сообщили работники клиники. Клиника будет заниматься лечением больных коронавирусом.

Главврач Центра Адалет Дадашев заявил журналистам, что, согласно постановлению Оперативного штаба при Кабинете министров, Центр полностью отведен для лечения больных коронавирусом.

«В Центре уже начался перевод пациентов в другие больницы. Больные, состояние которых оценивается как хорошее, выписаны на амбулаторное лечение, а тяжело больные переведены в Республиканскую клиническую больницу №1 и Объединенную городскую больницу №6 имени А.Меликова.

Процесс перевода больных завершится сегодня. С завтрашнего дня в Центре будут лечиться только больные коронавирусом», - добавил Дадашев.

Пресс-секретарь Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Равана Алиева заявила, что Клинический медицинский центр продолжит деятельность по лечению коронавирусных больных, просто сейчас к этому процессу присоединятся и другие отделения клиники. Больные, получавшие здесь лечение, будут переведены в другие клиники. Новые больные могут обратиться в Республиканскую клиническую больницу, городскую больницу №6 и Научно-хирургический центр.