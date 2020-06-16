Напряженность на границе Индии и Пакистана
Министерство обороны Индии заявило в среду, что пакистанские войска вновь нарушили режим прекращения огня вдоль линии контроля в секторе Наугам в Джамму и Кашмире.
"Вечером 16 июня пакистанские войска подвергли неспровоцированному минометному обстрелу индийские позиции в секторе Наугам в союзной территории Джамму и Кашмир", - цитирует заявление представителя оборонного ведомства газета The Pioneer.
Индийская артиллерия была вынуждена открыть ответный огонь. С индийской стороны в ходе перестрелки никто не пострадал.