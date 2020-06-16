Судьбу армянского миллиардера решат сегодня вечером

Сегодня вечером состоится рассмотрение вопроса о мере пресечения в отношении лидера фракции "Процветающая Армения" и бизнесмена Гагика Царукяна. Об этом сообщила его пресс-секретарь, депутат Ивета Тоноян.

Заседание состоится в суде общей юрисдикции Еревана, передает Sputnik Армения. Тоноян отметила, что вопрос смены руководителя фракции в случае ареста Царукяна пока не обсуждался.

Накануне парламентское большинство в Армении разрешило уголовное преследование в отношении председателя партии "Процветающая Армения" и лидера одноименной фракции Гагика Царукяна, лишив его депутатской неприкосновенности.