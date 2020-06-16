"Контакты двух стран осуществляются, они продолжаются, и мы надеемся, что в итоге будут найдены те решения, которые позволят расшить эту проблему", - сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что президенты России и Азербайджана - Владимир Путин и Ильхам Алиев - не проводили контактов по этой проблеме.

Россия и Азербайджан продолжают контакты, чтобы урегулировать ситуацию, сложившуюся в Дагестане с гражданами Азербайджана. Кремль рассчитывает, что проблема будет урегулирована. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что "проблема возникла с самого начала режима самоизоляции". "Власти Дагестана очень оперативно сделали палаточный лагерь для граждан Азербайджана, которые на тот момент хотели вернуться в Азербайджан, но границы были закрыты", - констатировал Песков.

По его словам, "поэтому с самого начала российская и азербайджанская стороны по дипканалам, по каналам пограничников были на связи, координировал действия, конечно, глава региона Владимир Васильев на этот счет общался с президентом РФ Владимиром Путиным, был доклад об этой ситуации". "Это хорошо известная история", - отметил представитель Кремля.

По его оценке, "руководство Дагестана много всего сделало для того, чтобы эту ситуацию как-то урегулировать". Песков подчеркнул, что ситуация "не рукотворная, она связана с тем положением, в котором все оказались из-за коронавируса". "Я не хочу комментировать действия азербайджанской стороны, мы с пониманием относимся к тем трудностям, которые там сейчас есть - там продолжается более усиленный режим самоизоляции", - добавил Песков.

Уголовное дело о применении насилия в отношении представителей властей и умышленном повреждении имущества возбуждено после инцидента во временном лагере для жителей Азербайджана в Дагестане. По версии следствия, 15 июня примерно 400 граждан Азербайджана, расселенных на территории общежития и временного палаточного городка вблизи села Куллар Дербентского района и недовольных организацией их пропуска через государственную границу на территорию своей республики, вышли на федеральную автодорогу "Кавказ" и пытались перекрыть движение автотранспорта. Они противились действиям полиции и забросали полицейских камнями и другими предметами.

Волнения во временном лагере около села Куллар Дербентского района Дагестана вспыхнули вечером в понедельник. Как сообщал ТАСС и.о. главы Дербентского района Фуад Шихиев, недовольство граждан Азербайджана вызвал список из 120 человек, которые должны были пересечь границу. Всего отправки на родину ждут около 600 азербайджанцев.

В свою очередь, напомним, что накануне помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев от имени правительства Азербайджана выразил сожаление по поводу инцидента на азербайджано-российской границе. Но вместе с этим представитель азербайджанского правительства напомнил, что в целом из-за глобальной пандемии COVID-19 с середины марта 2020 года было обеспечено возвращение из-за рубежа более 20 тысяч граждан Азербайджанской Республики через сухопутные границы и специальными чартерными рейсами.

При координации соответствующих структур Азербайджана и России в рамках еженедельного графика обеспечивается возвращение азербайджанских граждан. В рамках этого графика через таможенно-пропускной пункт «Самур» 19 мая перешли 120 человек, 26 мая – 131 человек, 2 июня – 122 человека, 9 июня – 130 человек. В соответствии с утвержденным графиком сегодня будет обеспечен переход границы для свыше 150 граждан Азербайджана.