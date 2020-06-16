ВВС Турции в рамках операции Pençe-Kaplan наносят точные удары по объектам террористов ПКК в районе Хафтанин на севере Ирака, сообщает Anadolu со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

В турецком оборонном ведомстве также распространили видеокадры из зоны проведения антитеррористической операции.