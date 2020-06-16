Объекты ПКК под прицелом ВВС Турции видео
ВВС Турции в рамках операции Pençe-Kaplan наносят точные удары по объектам террористов ПКК в районе Хафтанин на севере Ирака, сообщает Anadolu со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.
В турецком оборонном ведомстве также распространили видеокадры из зоны проведения антитеррористической операции.
На первом этапе операции уничтожены более 150 объектов террористов, задействованы самоходные установки «Шторм» и зенитно-ракетные комплексы. После нанесения авиаударов была совершена высадка десанта спецназа в определенные секторы зоны операции Pençe-Kaplan.
Удары по объектам террористов наряду с самолетами F-16 нанесли вертолеты ATAK и ударные БПЛА.