Переговоры Индии и Китая после конфликта с десятками погибших

Главы МИД Индии и Китая - Субраманьям Джайшанкар и Ван И - поговорили по телефону после конфликта на спорной границе в Ладакхе с применением камней и железных палок, в результате чего погибли десятки солдат, сообщает РИА Новости.

В Пекине отметили, что стороны договорились «справедливо решить сложную ситуацию на границе», снизить напряженность и содействовать миру и спокойствию в регионе.

РИА Новости со ссылкой на источники также сообщает, что отложена видеоконференция министров иностранных дел России, Индии и Китая, которая должна была состояться 23 июня.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем обращении, которое опубликовало агентство ANI в Twitter, сказал, что его страна не хочет войны, однако готова дать достойный ответ при подстрекательстве.

16 июня стало известно, что 20 солдат индийской армии погибли, предположительно, в результате драк с камнями, кусками скал и железными палками на спорной границе Индии и Китая. Портал News 18 сообщает, что некоторые индийские солдаты, спасаясь, прыгали в реку Галван с большой высоты, получив при этом травмы. Перед этим индийские СМИ сообщали о 43 пострадавших китайцах (включая погибших и тяжелораненых). Стороны обвиняют друг друга в пересечении пограничной линии и нарушении договоренностей.