Одной из основных причин распространения коронавируса в Иране являются такие массовые собрания населения, как свадьбы и похороны, заявил заместитель иранского министра здравоохранения Ирадж Харирчи.

"Проведение таких собраний, как свадьбы и похороны, - это одна из главных причин увеличения количества заболеваний коронавирусом в провинциях с красным уровнем эпидемиологической опасности", - цитирует Интерфакс иранского замминистра. "В одной провинции на одной только свадьбе заболели 120 человек", - уточнил он.

Сегодня пресс-секретарь Минздрава ИРИ Сима Садат Лари заявила, что количество летальных исходов среди инфицированных вирусом за истекшие сутки составило 120. Это четвертый день подряд, когда количество смертей инфицированных в Иране превышает отметку в 100 человек. Также, по ее словам, выявлены еще 2 612 случаев вируса; всего с начала эпидемии их зафиксировали 195 051.