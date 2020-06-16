Вашингтон вводит новые санкции по Сирии в рамках «закона Цезаря», под них подпадают президент САР Башар Асад и его супруга Асма. Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео, передает ТАСС.

«Сегодня Министерство финансов и Госдепартамент объявляют о 39 решениях по санкциям в отношении физических и юридических лиц в рамках «закона Цезаря» и исполнительного указа 13894 как о начале кампании по экономическому и политическому давлению на Асада с целью лишить его доходов и поддержки в ведении войны и совершении зверств против сирийского народа», - говорится в заявлении.

«Мы вводим санкции против Башара Асада и его жены Асмы, а также против Мухаммеда Хамшо (один из крупнейших предпринимателей Сирии - ред.)», - отмечается в тексте.

Также отмечается, что новые американские санкции против Сирии в рамках так называемого закона Цезаря, или Акта о защите гражданского населения Сирии (CAESAR Syria Civilian Protection Act), не касаются оказания гуманитарной помощи. Вашингтон продолжит ее предоставлять в том числе в контролируемых сирийским правительством районах страны.