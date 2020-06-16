17:22

Издание Harvard Kennedy School Review (Школы управления Кеннеди Гарвардского Университета), специализирующееся на выпуске аналитических работ по инновационным решениям важнейших проблем современности, опубликовало статью молодого азербайджанского эксперта по инновациям Урхана Сеидова, который является автором новой концепции «Wiki-правительство». Haqqin.az приводит это эссе без изменений.

Wiki-Правительство На протяжении последних нескольких лет учёные и эксперты неоднократно предупреждали мировое сообщество о возможности возникновения эпидемии нового вируса как о главной угрозе для человечества. Однако их голоса, как обычно, остались неуслышанными. Да и кому их было слышать?! На фоне повсеместно возрастающего популизма и национализма, а также кризиса ценностей либеральной демократии создался своего рода политический вакуум, который не давал ни одному лидеру «свободного» или «несвободного» мира зажечь факел и вывести человечество из этого лабиринта. Этот кризис вызван не только сегодняшней пандемией, хотя именно она подтолкнула их к краю пропасти, но и подрывными трансформациями в области информационно-коммуникационных технологий. В то время как технологические компании в своем большинстве развивались согласно Закону Мура (то есть удваивали свою эффективность через каждые два года), методы управления и организационные структуры государственных учреждений, будучи недостаточно гибкими, оказались неспособны к своевременной мобилизации сил, человеческого капитала и инновационных технологий для решения проблем нового типа. А каждая их новая попытка «залатать дыры» и побороть бюрократию вызывает, как ни парадоксально, обратный эффект, способствуя лишь еще большей регуляции. Это, в свою очередь, приводит к созданию новых, но совершенно неработающих законов и недееспособных, ненужных ведомств и агентств, лишь обременяя бизнес-процесс и усложняя коммуникацию между государственными учреждениями. В результате почва государственных институтов стала очень рыхлой, и вера в их монополию власти, особенно со стороны представителей нового мира – миллениалов и поколения Z, сильно пошатнулась, что явилось причиной поиска децентрализации власти и нового способа распределения сил.

Волны протестов и восстаний вроде «арабской весны» и «захвати Уолл-Стрит», такие движения, как «Черные жизни важны» и #MeToo, технология блокчейн и криптовалюты, шифрование сообщений и использование VPN – всё это и не только говорит о том, что усилия по децентрализации власти носят пока что фрагментарный характер. Но учащение таких «аномалий» позволяет предположить, что в ближайшем будущем, особенно в поствирусный период, мы вполне можем стать свидетелями эволюции системы взаимодействия государства с гражданином. Wiki-Правительство (концепция) Поскольку две трети мира оказались на карантине и вынужденно перешли в онлайн, правительства всех стран также начали переходить на вынужденную цифровизацию процессов. И то, что годами казалось невозможным, весьма далеким и не слишком важным, за очень короткое время стало, по ряду объективных и необъективных причин, новой реальностью. Однако форсированная цифровизация не решила главную из проблем – скорость и качество предоставляемых услуг. Да, проблемы такого характера имеются и в частных компаниях, однако те, кто не смог или не сможет адаптироваться к цифровому миру, попросту перестанут существовать, а на замену им придут более эффективные. Можно предположить, что на государственном уровне эту проблему помогла бы решить смена правительства. Впрочем, история последних десятилетий показывает, что такое подвластно не каждой стране. Более того – страны, которые форсируют этот процесс, лишь внедряя технологии, но не уменьшая количество точек соприкосновения государства с гражданином, лишь переносят существующие проблемы бюрократии в цифру. А ведь истинный замысел цифровой трансформации лежит в решении проблемы асимметричности информации и всех вытекающих из нее издержек. Такой подход позволяет достичь большей транспарентности, эффективности, увеличения скорости по всей цепочке взаимодействия системы и, как следствие, упрощения всего бизнес-процесса. Это позволило бы построить государство по принципу социальной сети Wikipedia, сделать государственное управление с открытым исходным кодом для просмотра, изучения и возможности внесения в него изменений в режиме онлайн. Тем самым ответственность за принятие решений была бы разделена со всеми гражданами страны, а государство при внедрении технологий не могло бы использовать их для централизации власти.

Это позволило бы не только систематизировать государственное управление, но и восстановить общее доверие граждан к системе. Такая система, даже в отсутствие дальновидного и сильного лидера, позволит правительствам принимать оптимальные решения, максимизирующие общее благо для страны. Это, однако, не означает, что принятое решение или политический курс могут постоянно подвергаться изменениям и, следовательно, парализовать всю систему, добавляя еще больше неопределенности в будущее, которое нас ожидает. Скорее, речь идет о более гибком и прореактивном правительстве, чья деятельность будет основана на концепции «экспертного общественного мнения». Или, другими словами, на основе так называемой «мудрости толпы» (Wisdom Crowd) и анализе большого объема данных – проверенных, обоснованных и эмпирических. А все правила редактирования, политики и руководящие принципы должны быть четко прописаны, чтобы гарантировать справедливое участие каждого гражданина. Однако, как это часто случается с любой открытой системой, «Wiki-правительство» может также открыть путь потенциальным злоупотреблениям или вызвать побочные эффекты. Вне всякого сомнения, эта будущая система предполагает возможность участия всех граждан, но на практике её реальная сила заключается в оптимизации взаимодействия между участниками процесса. Именно взаимодействие, а не сама платформа является основой улучшенного управления государством-Wiki. Успех системы, безусловно, будет зависеть от компетентных участников, стремящихся изменить мир к лучшему, но чьи голоса ранее не были услышаны. Учитывая тот факт, что система децентрализована и должна стремиться к совершенству, число пассивных граждан, подчиняющихся законам, но не участвующих в их разработке, также будет стремиться к нулю, поскольку качество управления гражданами будет напрямую зависеть от работы, основы которой будут закладывать они сами.

Но чтобы достичь такого уровня синергии, правительствам следует уже сегодня начать возведение необходимого фундамента – как на законодательном уровне, так и на инфраструктурном. Главной задачей правительств на пути к этой эволюции должно стать увеличение скорости цифровой интеграции для принятия «правильных и оптимальных» решений уже сегодня. COVID-19 отчетливо продемонстрировал, что скорость принятия решения о введении карантинного режима в стране и распространение в ней вируса (а, соответственно, количество смертей) имеют обратно пропорциональную зависимость. Можно предположить, что такая же зависимость существует и между уровнем цифровизации страны и способностью контролировать распространение вируса внутри нее. Но даже в наиболее благоприятном из известных сценариев государства оказывались в роли догоняющих, приспосабливающихся к новым правилам игры, навязанным извне. Государства оказались не способны играть на опережение. Количество, достоверность, а главное, противоречивость поступающей информации и неспособность ее систематизировать лишь усложняют и без того непростой процесс принятия судьбоносных решений, что, вкупе с политическими амбициями популистов, может привести к трагическим последствиям. Поэтому государствам следует перенять опыт построения архитектуры систем анализа данных ведущих технологических компаний. Несмотря на нескончаемый цифровой поток информации, эти компании научились с помощью сложнейших алгоритмов и искусственного интеллекта разбивать ее на байты и биты, структурировать, тестировать ее достоверность и пользу, тем самым отходя от субъективных суждений и повышая как эффективность, так и скорость принятия решений. Безусловно, и у этого цифрового подхода есть свои ограничения и искажения. Такие системы тоже подвержены ошибкам и неточностям, поскольку данные для обучения самих систем вносятся людьми и изначально основаны на людских предрассудках и ценностях. Крупные технологические компании активно исследуют проблемы, связанные с предвзятостью выбора и подхода, разрабатывая новые методы для преодоления этих проблем.