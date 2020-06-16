Рамин Гулузаде обсудил сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития фото
Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде провел встречу в формате видеоконференции с представителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Основной целью проведения видеоконференции было обсуждение возможностей будущего сотрудничества между ООО «Азтелеком», действующим в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий, и ЕБРР, а также обмен мнениями по соответствующим направлениям.
В видеомероприятии, наряду с азербайджанской стороной, приняли участие исполнительный директор ЕБРР по региону Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, региональный директор по Кавказу Катарина Бьорлин Хансен, директор Дино Шиатис, директор по ИКТ Дирк Вернер, глава постоянного представительства в Азербайджане Ивана Фернандес Дуарте, главный банкир Асиф Махмудов, ведущий банкир Реал Гаджиев, банкир Антония Майер и юрист Пол Моффа.