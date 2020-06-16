В Азербайджане три больницы будут принимать только коронабольных

Геокчайская, Уджарская и Зардабская районные центральные больницы теперь будут функционировать исключительно для лечения больных COVİD-19. Об этом сказал директор Геокчайской районной центральной больницы Эльчин Билалов, сообщает Trend.

По словам Билалова, с сегодняшнего дня эти медицинские учреждения прекратили прием пациентов, начался их перевод в другие лечебные заведения: «В настоящее время в больнице находится на лечении более 60 стационарных больных. В настоящее время занимаемся переводом этих пациентов в другие медучреждения. Лица, чье состояние ухудшилось из-за болезни, и получившие травмы в результате различных происшествий, теперь будут обращаться в Геокчайскую районную станцию скорой медицинской помощи. На станции приняты все необходимые меры и созданы все условия.

В связи с операциями, родами, серьезными травмами в результате автомобильных аварий и другие тяжелобольные могут обращаться в больницы Кюрдамира, Агсу, Евлаха и Мингячевира. Врачебные медпункты в селах Геокчайского района продолжат работу в прежнем порядке».

Билалов добавил, что уточняется численность медперсонала, который будет оказывать услуги больным COVİD-19: «В Геокчайской больнице будут работать свыше 100 медработников, остальных отправят в принудительный отпуск. В основном это медработники старше 60 лет, но они будут получать зарплату и не будут уволены».

Отметим, что сегодня также стало известно о том, что Клинический медицинский центр приостанавливает прием больных. Клиника будет заниматься лечением больных коронавирусом. Как заявил главврач Центра Адалет Дадашев, согласно постановлению Оперативного штаба при Кабинете министров, Центр полностью отведен для лечения больных коронавирусом.