По инициативе Всемирного банка состоялась видеоконференция между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и новоназначенным вице-президентом банка по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде, региональным директором по Южному Кавказу Себастьяном Молинеусом и другими представителями банка.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу главы государства, также в видеоконференции приняли участие помощник президента Натик Амиров и председатель Центрального банка Эльман Рустамов.