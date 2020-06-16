Токаев о ситуации с COVID-19 в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду анонсировал новые меры по стабилизации ситуации с коронавирусом, которые в четверг огласит правительство республики.

Ситуация с к/вирусом из-за массового несоблюдения гражданами карантинного режима остаётся непростой, но находится под контролем правительства. Завтра оно огласит меры по стабилизации эпидемиологической обстановки, включая расширение тестирования.

"Ситуация с коронавирусом из-за массового несоблюдения гражданами карантинного режима остается непростой, но находится под контролем правительства. Завтра оно огласит меры по стабилизации эпидемиологической обстановки, включая расширение тестирования", - написал Токаев на своей странице в Twitter.

В Казахстане подтверждено более 15,5 тысячи случаев коронавируса, более 9,7 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрировано 88 летальных случаев. В республике с недавнего времени отдельно считают бессимптомных носителей коронавируса, их в стране более 6,1 тысячи.