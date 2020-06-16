Важное решение УЕФА относительно Лиги чемпионов и Лиги Европы

Сегодня состоялось заседание Исполкома УЕФА, на котором был принят ряд важных решений, касающихся в том числе и еврокубков.

Матчи Лиги чемпионов, начиная с четвертьфиналов, будут проходить в Лиссабоне с 12 по 23 августа. Где пройдут оставшиеся игры 1/8 финала (7-8 августа) – УЕФА определит позже.

Четвертьфиналы пройдут с 12 по 15 августа, полуфиналы состоятся 18-19-го, а финал – 23-го.

Финал нынешней Лиги чемпионов должен был состояться в Стамбуле. Теперь Турция примет финал следующей Лиги чемпионов – сезона 2020/2021.

Игры Лиги Европы, начиная с четвертьфиналов, пройдут в немецких городах Кельн, Дуйсбург, Дюссельдорф и Гельзенкирхен.

5-6 августа будут сыграны матчи 1/8 финала. Стадионы, на которых они пройдут, определят позже. Четвертьфиналы состоятся 10-11 августа, полуфиналы – 16-17 августа. Финал состоится в Кельне 21 августа.

Все раунды будут состоять из одной игры.

"Нынешняя форма доигрывания Лиги чемпионов и Лиги Европы очень интересна, но мы вынуждены играть так из-за коронавирусного кризиса. Эта формула не будет использована в будущем", - заявил на пресс-конференции президент УЕФА Александр Чеферин.