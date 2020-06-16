Жители Пиршаги обратились к президенту: «Нет воды, покупаем. А теперь стали переплачивать на 50 манатов больше»

«Написать вам открытое письмо нас заставила 30-летняя проблема с водой и дорогами в маленьком бакинском поселке Пиршаги. Пиршаги является местом уникальным как в историческом плане, так и в плане того огромного человеческого потенциала, который вливался в жизнь Баку, питая ее талантливыми поэтами, композиторами, учеными и государственными деятелями. Это небольшое селение подарило Азербайджану таких выдающихся личностей, как шейх уль-ислам Ахунд Ага Ализаде, художники Микаил и Эльбей Рзакулизаде, Таир Салахов, поэт Габиль, академик Акиф Ализаде и всеми нами любимый Хошбахт Юсифзаде. Но сегодня жизнь в поселке замерла без воды и дорог», - говорится в письме.

«Все остальные дороги, если, конечно, можно их таковыми назвать, просто в ужасном состоянии. Они такие же, какими были 30 лет назад, и с тех пор не ремонтировались. Мы все очень обрадовались, когда на благоустройство дорог в нашем поселке вы выделили деньги из бюджета, и с нетерпением ждали того момента, когда начнется ремонт дорог. Чиновники, рапортуя вам о проделанной работе, на самом деле никаких работ не произвели. Были лишь слегка отремонтированы видные глазу небольшие участки дороги. Сегодня 98% дорог в поселке непригодны и являются грунтовыми дорогами. Каждый раз мы обращаемся в исполнительную власть и в муниципалитет, но никакого толку, нас кормят обещаниями, а воз и ныне там», - говорится в письме.

Самая главная проблема поселка, по мнению ее жителей, — это проблема воды.

«30 лет как мы покупаем воду водовозами, переплачивая при этом в 10 раз больше, чем государственная цена на воду. К некоторым участкам подведена линия воды, установлены счетчики, но вода все равно не идет, а если и идет, то по часам. Что касается дачных участков, то там не проведены даже линии, не говоря уже об установке счетчиков. Население поселка увеличилось в разы, но единственная материнская линия, которая ведет в поселок, устарела и не выдерживает этой нагрузки. Необходимо ее обновить и установить новые, более мощные насосы, которые смогут бесперебойно снабжать поселок водой. Последние три месяца проблема воды в поселке усугубилась. Кульминацией проблемы стал локдаун на этих выходных, когда местные чиновники «Азерсу» закрыли линию в насосной и запретили водовозам брать воду. Все, у кого закончилась вода в баках, не смогли купить воду, так как ни один водовоз не мог ее просто доставить, и население поселка осталось без воды. Из-за этого произвола и саботажа чиновников со вторника цена на 10 тонн воды увеличилась с 30 манатов до 50, а порой доходит и до 80 манатов», - пишут жители поселка.

В завершение письма пиршагинцы выражают надежду на то, что глава государства лично ознакомится с их проблемами.