Семья Али Гасанова не платила налоги
Часть компаний, принадлежащих семье главы ликвидированного отдела по общественно-политическим вопросам Администрации президента Али Гасанова, имеет налоговую задолженность в размере 208 тысяч манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.
Налоговые долги компаний нижеследующие:
Все компании, кроме Kaspi Liseyi, зарегистрированы по адресу: город Баку, Сабаильский район, улица Фикрета Амирова, 1. Их возглавляют жена А.Гасанова Сона Велиева, его сын Шамхал Гасанли и близкий родственник Азер Велиев.