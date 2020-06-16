УЕФА утвердил города, в которых пройдут матчи Евро-2020

Исполком Европейского футбольного союза (УЕФА) утвердил даты проведения чемпионата Европы, который перенесен на 2021 год, и список городов, принимающих турнир.

Евро-2020, как и предполагалось, пройдет с 11 июня по 11 июля следующего года. Список городов-хозяев не изменился. Это все те же 12 городов, среди которых и Баку. Помимо столицы Азербайджана матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Амстердаме, Будапеште, Глазго, Бильбао и Санкт-Петербурге.

Все 12 городов-организаторов подтвердили, что готовы к проведению матчей чемпионата летом следующего года.

Таким образом, матчи в Баку пройдут в следующие дни: 12 июня, 17:00 – Уэльс – Швейцария; 16 июня, 20:00 – Турция – Уэльс; 20 июня, 20:00 – Швейцария – Турция; 3 июля, 20:00 – четвертьфинал.