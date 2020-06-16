Из-за митинга курдов Борис Джонсон попал в ДТП видео
В центре Лондона машина, в которой находился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, попала в небольшое ДТП, никто не пострадал, сообщил журналистам официальный представитель канцелярии премьера.
"Премьер находился в машине, никто не пострадал", - сказал представитель офиса премьера. передает РИА Новости.
По свидетельствам очевидцев, водителю машины, в которой находился британский премьер, пришлось резко затормозить после того, как на дорогу выбежал участник митинга курдов. В результате следовавший за машиной премьера автомобиль охраны натолкнулся на нее, слегка помяв бампер. Виновник ДТП задержан полицией.