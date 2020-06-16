Шесть футболистов российского клуба заразились коронавирусом

Футбольный комментатор Нобель Арустамян в своем Telegram-канале сообщил, что у шести футболистов «Ростова» обнаружили коронавирус.

Среди них Роман Еременко, Деннис Хаджикадунич, Хорен Байрамян, Матиас Норманн, Ивелин Попов и Арсений Логашов. По рекомендациям Российского футбольного союза (РФС) и Роспотребнадзора «Ростов» уйдет на две недели на карантин. Арустамян посчитал, что гостевой матч с «Сочи», который по календарю должен был состояться 19 июня, находится под угрозой срыва.

Розыгрыш Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) начнется 19 июня. Зрителям разрешат присутствовать на стадионах, но на трибунах должно быть занято не больше 10 процентов мест. Окончательное решение при этом остается за местными властями.