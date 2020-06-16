Минобороны: «В Тертере не было обстрела, взорвалась мина»

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию ряда СМИ о том, что недалеко от линии фронта на территории Тертерского района враг обстрелял из минометов грунтовую дорогу.

По информации оборонного ведомства, на указанной местности действительно произошел взрыв.

«Взорвалась мина, закопанная на глубине более 1 метра во время первой Карабахской войны», - сообщили haqqin.az в Минобороны.

Министерство обороны сообщает, что в настоящее время оперативная обстановка контролируется нашими войсками.