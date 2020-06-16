Самолет исчезнувшего Ким Чен Ына улетел из Пхеньяна

Самолет, который ранее использовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, 17 июня улетел из Пхеньяна. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ёнхап» со ссылкой на сервис Aircraft Spot, отслеживающий передвижения авиации.

По данным одного из его сотрудников, двухмоторный Ан-148 был замечен в небе около 10:00 по местному времени. Он летел из столицы в северо-восточном направлении, а радары перестали его отслеживать в районе провинции Хамгён-Пукто.

Куда он направился в дальнейшем, а также кто был на борту, неизвестно.

17 июня сообщалось, что Ким Чен Ын снова исчез и не появлялся на публике больше недели. Информация о полете самолета породила спекуляции, что северокорейский лидер вскоре вновь выйдет в свет на фоне ухудшения отношений с Южной Кореей, отмечает «Ёнхап».