Россия назвала комфортную цену на нефть

Глава Минэнерго РФ Александр Новак считает, что России комфортно с ценами на нефть на уровне $50 за баррель. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу Bloomberg TV.

При этом министр указал, что «слишком высокие цены тоже плохо, так как это снижает спрос на энергоносители, привлекает в отрасль неэффективные инвестиции, создает избытки и формирование следующего кризиса», сообщает ТАСС.

Новак также заявил, что Минэнерго оптимистично оценивает шансы на восстановление спроса на нефть в мире, но не исключает влияния новых очагов распространения коронавирусной инфекции.

Ранее сегодня ОПЕК обнародовал июньский доклад, в котором спрогнозировал, что спрос на нефть в мире сократится на 6,4 млн баррелей в сутки во II полугодии и постепенно восстановится до конца года.