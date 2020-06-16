Американский экономист предрек скорый крах доллара

Американская валюта в 2021 году может обесцениться на треть. Такой прогноз сделал старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч. Его статью опубликовало агентство Bloomberg.

По мнению эксперта, эпоха доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу. В ближайшее время американская валюта может ослабеть на 35%.

Роуч основывает прогноз на сравнении США с их главными торговыми партнерами, в частности, с Китаем и ЕC. А экономики этих стран, весьма вероятно, будут серьезно укрепляться, считает экономист.

К падению доллар приблизит также сокращение сбережений населения и рост государственного долга.