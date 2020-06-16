Дагестанский чиновник попал в больницу после драки

Заместитель главы Цунтинского района Дагестана попал в больницу после драки с местными жителями. Об этом сообщает региональное управление МВД в своем Instagram.

Драка произошла 16 июня во второй половине дня.

«37-летний заместитель главы района вместе с родственником, директором районной образовательной организации, из-за ранее сложившихся неприязненных отношений подрались с четырьмя местными жителями», — говорится в сообщении МВД. Кто был инициатором конфликта, не уточняется.

Согласно информации на сайте Цунтинского района, у главы района три заместителя. Одному из них, Магомеду Увайсову, 60 лет. Возраст второго заместителя, Абдулы Тагирова, выяснить не удалось. Третьему заместителю, Исрапилу Абдулаеву, согласно сайту «Российская энциклопедия кандидатов», 37 лет.