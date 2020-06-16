В Азербайджане 329 новых больных коронавирусом. 7 человек скончались Их стало 4783
В Азербайджане выявлено 329 новых случаев заражения коронавирусом, 127 пациентов вылечились и были выписаны домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.
В Оперативном штабе также сообщили о смерти семи пациентов, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 10 991 факта заражения коронавирусной инфекцией. Из них 6075 человека вылечились, 133 – скончались, 4 783 – продолжают лечение в больницах особого режима.