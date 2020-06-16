Генсек НАТО обеспокоен подъемом Китая

Подъем Китая коренным образом меняет глобальный баланс сил. Об этом в интервью Euronews заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, у Китая скоро будет самая большая экономика в мире, у них уже - второй по величине оборонный бюджет, страна много инвестирует в новые разработки дальнего действия, в ракеты, которые могут поразить всех союзников НАТО в Европе.

«Китай также модернизирует ядерный арсенал. Заметьте, я говорю не о том, что НАТО пойдет в Южно-Китайское море, а о том, что Китай сам приближается к нам со своими системами вооружений.

А с расширением присутствия страны в киберпространстве под прицелом оказываемся мы все, и в Арктике, и в Африке. Одновременно Китай активно развивает и свою европейскую инфраструктуру. Мы в НАТО должны реагировать на это.

И здесь крайне важно, чтобы Северная Америка и Европа оставались заодно, ведь сообща мы - половина мировой военной и экономической мощи. Так что на фоне такого роста Китая партнерство Северной Америки и Европы, трансатлантическое партнерство, важно как никогда», - отметил он.