Американский эсминец вошел в Черное море
Эсминец ВМС США вошел в Черное море, силы Южного военного округа (ЮВО) контролируют действия корабля, сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
"Семнадцатого июня 2020 года в акваторию Черного моря вошел эсминец УРО "Портер" (типа "Орли Берк") ВМС США", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Черного моря силами и средствами Южного военного округа выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями корабля.