ВОЗ отказалась от испытаний препарата, который рекламировал Трамп

Эксперт ВОЗ Анна Мария Рестрепо заявила об окончательном решении снять с испытаний препарат гидроксихлорохин, на который возлагали надежды по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, экспертная группа Всемирной организации здравоохранения признала его побочные эффекты слишком тяжелыми и опасными.

Отмечается, что решение было принято на основе данных ВОЗ и британских исследователей. Прежде тесты уже ограничили, но продолжали проводить под наблюдением врачей.

«Было принято решение прекратить использование гидроксихлорохина в рамках тестов солидарности», — заявила Рестрепо.