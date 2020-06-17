Коронавирус за сутки убил 730 жителей Мексики

Число умерших от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в Мексике за сутки увеличилось на 730 человек - до 18 310.

Как сообщает Минздрав Мексики, за сутки опасная инфекция выявлена еще у 4 599 человек. Тем самым общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 154 863.

Число вылечившихся от COVID-19 составляет 116 178.

Впервые COVID-19 в Мексике был выявлен 28 февраля. Первый летальный исход из-за коронавирусной инфекции в стране зафиксирован 19 марта. Число умерших от COVID-19 в Мексике 27 мая впервые за долгое время опустилось ниже отметки 500 человек в сутки.