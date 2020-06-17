США продлили санкции против КНДР

Американские власти приняли решение о продлении санкций в отношении Северной Кореи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении санкций, которые были введены в 2008 году.

В Белом доме уточнили, что ограничительные меры продлены из-за существования риска распространения «расщипляющихся веществ», которые могут быть использованы в оружии.

В указе уточняется, что данная технология «представляет чрезвычайную и исключительную угрозу национальной безопасности», а также внешней политике и экономике США.