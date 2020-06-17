Европа возобновляет футбол… а Азербайджан отменяет?

Эльмир Алиев, Отдел спорта 17 июня 2020, 23:53

Исполнительный комитет УЕФА сегодня, помимо всего прочего, обнародовал схему проведения и даты квалификационных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2020/21.

Национальные ассоциации должны до 3 августа заявить своих участников. Все квалификационные раунды, за исключением плей-офф Лиги чемпионов, будут состоять из одного матча. Хозяин встречи будет определяться жеребьевкой. Квалификация в Лиге чемпионов стартует 8 августа матчами предварительного раунда. Чемпион Азербайджана начнет выступление с 1-го квалификационного раунда, игры которого состоятся 18/19 августа. Игры 2-го раунда пройдут 25/26 августа, 3-го – 15/16 сентября, а раунда плей-офф – 22/23 и 29/30 сентября. Матчи группового этапа состоятся 20/21 и 27/28 октября, 3/4 и 24/25 ноября, 1/2 и 8/9 декабря. В Лиге Европы азербайджанские клубы также начнут выступление с 1-го квалификационного раунда. Эти матчи пройдут 27 августа. 2-й раунд состоится 17 сентября, 3-й – 24 сентября, а раунд плей-офф – 1 октября. Игры группового этапа Лиги Европы пройдут 22 и 29 октября, 5 и 26 ноября, 3 и 10 декабря. Жеребьевки групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2020/21 пройдут в Афинах 1 и 2 октября.

Теперь главный вопрос для азербайджанских любителей футбола: кто представит Азербайджан в еврокубках? 1 июня Исполком АФФА принял решение возобновить матчи чемпионата и Кубка страны начиная с 21 июня. Но решение Оперативного штаба Кабинета министров о строгом карантине в выходные дни спутало все карты. Согласно новому календарю, часть игр должна была проходить по субботам и воскресеньям. Но дело не только в матчах. В момент, когда командам нужно активно набирать форму, они вынуждены еженедельно пропускать по два тренировочных дня, что сильно бьет по подготовке. Тут же начали возникать разговоры о том, что якобы большинство клубов, хоть и не открыто, но все же не желают продолжения сезона, а согласны на его досрочное завершение. Почему? Основная причина – зарплаты футболистов. Контракты у большинства игроков рассчитаны на сезон, то есть завершаются в конце мая. Далее клубы либо отказываются от их услуг, либо продлевают соглашения, но не с июня, а с июля или августа. В связи с этим в нынешней ситуации клубы вынуждены платить игрокам еще и за первые месяцы лета, а в бюджете, заложенном на год, у большинства клубов эти расходы не предусмотрены. В условиях коронавирусного кризиса, когда приходится считать каждый манат, непредвиденных трат уж точно хотелось бы избежать. Не рады продолжению сезона и футболисты, у которых контракты уже закончились. Недотренированность, напряженный календарь и физические перегрузки в жару очень вероятно могут способствовать получению травм, а это означает, что игрок фактически останется без нового контракта.