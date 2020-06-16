Болтон: Трамп попросил лидера Китая помочь выиграть выборы

Президент США Дональд Трамп попросил председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему выиграть выборы в 2020 году. Об этом стало известно из выдержек из книги бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона, опубликованных в The Wall Street Journal.

По данным издания, Трамп обратился с такой просьбой на саммите в Японии летом 2019 года. Как пишет Болтон в книге, американский лидер поднял тему о предстоящих президентских выборах в США, ссылаясь на экономические возможности Китая и «умоляя» лидера КНР обеспечить его победу.

«Он подчеркнул важность фермеров, и увеличил китайские закупки сои и пшеницы для результатов выборов», — пишет Болтон. Он добавил, что привел бы «точные слова» американского президента, однако ему не позволили это сделать.