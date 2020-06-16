Саргсян пожаловался на Пашиняна: Дональд Туск обеспокоен ситуацией в Армении
Европейская народная партия (ЕНП) обеспокоена многочисленными случаями отступления демократии в Армении. Об этом председатель ЕНП Дональд Туск написал в своем микроблоге в Twitter.
"Мы призываем власти Армении воздержаться от давления на оппозицию", – отметил председатель ЕНП.
Отметим, что вечером 17 июня третий президент Армении, лидер Республиканской партии Серж Саргсян принял участие в видеоконференции лидеров Восточного партнерства Европейской народной партии (ЕНП), состоявшейся в Брюсселе под председательством Туска.
Саргсян заявил, что в Армении сложилась крайне тревожная ситуация в здравоохранении и социально-экономической сфере страны в условиях пандемии коронавируса. Помимо этого, он оценил внутриполитическую обстановку в стране как опасную. По мнению экс-президента, это – следствие бездарного управления властей Армении, "зараженных политическим вирусом популизма".