Президент о проблеме с обеспечением водой
Одной из сфер, которой мы уделяем пристальное внимание, является водоснабжение и орошение. В целях подготовки дорожной карты для дальнейшего управления системами водоснабжения я создал специальную правительственную комиссию под руководством вице-премьера. В эту комиссию входят многие министры. Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе видеоконференции с участием новоназначенного вице-президента банка по Европе и региону Центральной Азии Анны Бьерде, регионального директора по Южному Кавказу Себастьяна Молинеуса и других представителей банка.
Глава государства отметил, что срок эксплуатации части инфраструктуры истек.
«На некоторых территориях у нас потери воды составляют 40 и даже 50 процентов. И это, представьте себе, в стране, в которой не хватает водных ресурсов. Особенно в прошлом году у нас была серьезная засуха. В этом году также. Недопустимо использование воды в таком виде. Поэтому правительство работает над этим. Мы планируем предпринять наши первые шаги в течение одного-двух месяцев. Поэтому я бы хотел пригласить Всемирный банк стать нашим партнером в плане финансирования, контроля и консультаций. Потому что у вас есть большой опыт в этой сфере», - сказал глава государства.