Американского полицейского могут казнить за убийство чернокожего
Бывшему полицейскому в США Гарретту Рольфу, убившему чернокожего мужчину Рэйшарда Брукса в Атланте, предъявят 11 обвинений. Об этом заявил журналистам прокурор округа Фултон Пол Ховард, передает РИА Новости.
«В данном случае другое преступление - это нападение», — отметил прокурор. Уточняется, что в числе обвинений — тяжкое убийство.
По словам Ховарда, бывший полицейский может оказаться под угрозой пожизненного заключения или смертной казни.
В Атланте ранее начались протесты из-за гибели афроамериканца Рэйшарда Брукса при задержании полицией. Мужчина спал в нетрезвом виде на парковке ресторана фастфуда, за что был задержан. Однако он стал сопротивляться, вырвал у полицейского электрошокер и пытался убежать. Полицейский открыл огонь. Брукс умер в больнице.