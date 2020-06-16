Трамп заступился за уйгуров и ввел санкции против Китая

Президент США Дональд Трамп подписал закон, который предусматривает введение санкций против китайских чиновников за притеснение уйгуров. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Сегодня я подписал закон "О политике в отношении прав уйгуров 2020 года", который предусматривает ответственность для виновных в нарушениях прав человека, таких как систематическое использование воспитательных лагерей, принудительный труд и навязчивый надзор для уничтожения этнической самобытности и религиозных убеждений уйгуров и других меньшинств в Китае», — приводятся слова американского лидера.

В конце мая Конгресс США принял законопроект, который позволяет вводить строгие санкции по отношению к гражданам Китая, которые виноваты в притеснении мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). В тексте говорится о принятии строгих мер к виновным должностным лицам, например, об отказе в выдачи виз и замораживании их собственности в США.