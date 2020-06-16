В Москве умерли 49 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще 49 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб в Telegram-канале.

У всех была подтвержденная пневмония, а также положительные результаты тестов на коронавирус. Таким образом, число умерших от вируса в столице достигло 3483 человек.

Ранее власти Москвы объяснили необходимость здоровым людям носить маски в общественных местах. Так, если носитель вируса не надел ее, то находящийся рядом с ним человек в маске заразится с вероятностью в 70 процентов.