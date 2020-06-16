Северная Корея грозит Южной «невообразимым возмездием» «это только начало»
Южную Корею ждут невообразимые ответные шаги КНДР, сообщила сегодня центральная газета народной республики «Нодон синмун».
«Это только начало. Справедливое возмездие будет продолжаться, и оно находится далеко за гранью воображения тех, кто строит предположения о том, что может случиться дальше. Терпение военных КНДР иссякло. Сделанное ими объявление о подготовке детального плана боевых действий должно быть воспринято со всей серьезностью», − подчеркивается в статье.
Газета вновь обвинила Сеул, который не смог предотвратить отправку пропагандистских листовок на Север, в подрыве доверия Пхеньяна и нарушении договоренностей о взаимном отказе от провокаций. В связи с этим северокорейские власти больше не будут обсуждать с соседней страной двусторонние отношения.