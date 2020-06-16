«Это только начало. Справедливое возмездие будет продолжаться, и оно находится далеко за гранью воображения тех, кто строит предположения о том, что может случиться дальше. Терпение военных КНДР иссякло. Сделанное ими объявление о подготовке детального плана боевых действий должно быть воспринято со всей серьезностью», − подчеркивается в статье.

Газета вновь обвинила Сеул, который не смог предотвратить отправку пропагандистских листовок на Север, в подрыве доверия Пхеньяна и нарушении договоренностей о взаимном отказе от провокаций. В связи с этим северокорейские власти больше не будут обсуждать с соседней страной двусторонние отношения.