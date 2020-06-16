В Пекине отказались закрывать город из-за новой вспышки COVID-19

Власти китайской столицы из-за повторного распространения нового коронавируса не будут закрывать город, как это было несколько месяцев назад в Ухане, где возник первый очаг пандемии, заявил заместитель главы управления общественной безопасности Пекина Пань Сюйхун.

«Мы обеспечим жесткий контроль как над въездом в город, так и над выездом всех транспортных средств за его пределы. Однако Пекин не станет закрытым городом», – приводит слова чиновника ТАСС.