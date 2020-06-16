Коронавирус в мире: 8,35 миллиона зараженных и почти 449 тысяч умерших

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 18 июня превысило 8,35 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 8 349 519 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 187,2 тысячи. За весь период пандемии скончались 448 958 инфицированных, 4,07 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (более 2,16 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (955,4 тысячи человек), Россия (553,3 тысячи) оказалась на третьем месте. Индия (367 тысяч) закрепилась на четвертой позиции, опережая Великобританию (300,7 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Испания, Перу, Италия, Чили и Иран.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 117 717 человек. Самая большая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.