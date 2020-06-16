Трамп назвал Болтона "дураком, стремившимся устроить войну"

Мемуары Джона Болтона, бывшего помощника по национальной безопасности президента США, состоят из лжи и выдуманных историй, а их автор хотел только одного - устроить войну. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя предстоящую публикацию книги своего бывшего подчиненного, передает ТАСС.

"Книга этого ненормального Джона Болтона чрезвычайно скучна (цитата по The New York Times) и состоит из лжи и выдуманных историй. Пока я не уволил его, он говорил обо мне в печати только хорошее. Обиженный скучный дурак, который хотел только одного - устроить войну. Ничего не понимал, подвергался остракизму и был с радостью мной уволен. Что за болван!" - написал американский президент в четверг в своем Twitter.

В среду ведущие американские СМИ, в том числе газеты The Washington Post, The New York Times и The Wall Street Journal, привели ряд выдержек из книги Болтона, которая называется "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir). Полностью она должна быть опубликована 23 июня. В книге Болтон, в частности, утверждает, что Трамп в 2019 году просил председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием на пост президента США. Ранее Министерство юстиции США подало в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией. Власти вменяют автору в вину нарушение обязательств, которые тот взял на себя, став помощником президента, а именно раскрытие секретной информации.

Трамп объявил о назначении Болтона своим помощником по нацбезопасности в марте 2018 года, а через 18 месяцев отправил его в отставку.