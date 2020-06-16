Пашинян: «В Армении 665 новых случаев COVID-19. Что мы делаем не так?»

В Армении за прошедшие сутки зарегистрированы 665 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"И люди продолжают массово бойкотировать ношение масок. Что мы делаем не так, что наши дорогие граждане продолжают с таким пренебрежением относиться к здоровью окружающих и своему собственному", - цитирует армянского премьера Sputnik Армения.

Затем Пашинян спрашивает, должно ли правительство страны, сформированное путем диалога с гражданином, перейти к языку принуждения, чтобы заставить людей наконец бережнее относиться к своему же здоровью.

В Армении на сегодняшний день число подтвержденных носителей вируса возросло до 18 698 человек. В общей сложности от осложнений коронавируса, по последним данным, скончались 302 человека.