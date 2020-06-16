Умер народный художник Азербайджана
На 80-м году жизни скончался народный художник Азербайджана Маис Агабеков, сообщает Trend.
Маис Агабеков родился в Баку 1 мая 1941 года. В 1961 году окончил Азербайджанское государственное училище им. Азима Азимзаде, в 1969 году после завершения обучения во ВГИКе начал работать на киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы. Художник-постановщик многих отечественных фильмов: «Насими», «Бабек», «Низами», «Легенда серебряного озера», «Загородная прогулка», «День казни» и др.
Произведения Маиса Агабекова хранятся в Государственном музее Востока, Художественном фонде России, различных азербайджанских музеях и частных коллекциях.