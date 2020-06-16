Прокуратура об убийстве в Баку
Накануне в 23:00 поступила информация о том, что в Ясамальском районе неизвестным убит 35-летний Джалал Гусейнов, сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры.
Группа сотрудников прокуратуры и полиции с участием судмедэксперта незамедлительно провела осмотр места происшествия и тела убитого.
По факту убийства в прокуратуре Ясамальского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (Преднамеренное убийство).
По делу назначены необходимые экспертизы. В настоящее время проводятся неотложные оперативно-следственные мероприятия по установлению всего круга причастных к преступлению лиц и привлечения их к следствию.