Прокуратура об убийстве в Баку

Накануне в 23:00 поступила информация о том, что в Ясамальском районе неизвестным убит 35-летний Джалал Гусейнов, сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры.

Группа сотрудников прокуратуры и полиции с участием судмедэксперта незамедлительно провела осмотр места происшествия и тела убитого.

По факту убийства в прокуратуре Ясамальского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (Преднамеренное убийство).

По делу назначены необходимые экспертизы. В настоящее время проводятся неотложные оперативно-следственные мероприятия по установлению всего круга причастных к преступлению лиц и привлечения их к следствию.